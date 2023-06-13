Подмосковье 13 июня 2023, 11:24 Зарплаты проиндексируют более чем 600 работникам культуры в Солнечногорске

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Зарплаты более 600 работников культуры, а также медиков, соцработников и других бюджетников в Солнечногорске проиндексируют. Это губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал в своем ежегодном обращении к жителям региона.

Зарплаты бюджетников проиндексируют от 8% до 10% с 1 июля. Таким образом доходы около 110 тысяч жителей Подмосковья вырастут от пяти до 12 тысяч рублей.

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«Мы понимаем, что педагоги, врачи, медсестры, соцработники — это особые профессии. Поэтому и внимание к ним тоже должно быть особым. С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников — медики, соцработники и работники культуры. Их зарплаты будут проиндексированы», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Уровень доплат сотрудникам будет зависеть от занимаемых позиций.

«Работники культуры выполняют очень важную просветительскую и воспитательную функцию, берут на себя задачи по сохранению и передаче ценностей традиционной русской культуры. Решение губернатора об индексации заработных плат — это выражение заботы о более чем 600 сотрудниках сферы культуры Солнечногорья», — отметила директор дома культуры «Лепсе» Наталья Никитина.

Кроме того, с 1 июля введут доплаты руководителям, педагогам и мастерам из 10 колледжей региона, а также педагогам школ искусств. Напомним, год назад появились дополнительные выплаты для педагогов и директоров самых сильных школ региона.

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