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    16 февраля 2022, 21:39

    Зарплату водителей автобусов в Химках захотели увеличить на 15% после распоряжения губернатора Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Ирина Карпова

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с водителями автобусов. Он обсудил с ними уборку дорог, индексацию зарплаты и сверхурочные работы.

    Зарплату водителей автобусов в Химках захотели увеличить на 15% после распоряжения губернатора Подмосковья | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в городком округе трудятся 363 водителя автобуса. В связи с пандемией часть работников находятся на больничном. А тем, кто остался в строю, приходится работать с утроенной силой.

    «Порядка 20 процентов находятся на больничном, соответственно есть переработка среди водительского состава, что очень сильно отражается на водителях, которые работают», — сказал заместитель директора по перевозкам Алексей Иванов.

    Зарплату водителей автобусов в Химках захотели увеличить на 15% после распоряжения губернатора Подмосковья | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    На встрече решили пересмотреть график работы водителей и найти способ индексации зарплаты. В ближайшее время заработную плату планируется увеличить на 15% — в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Зарплату водителей автобусов в Химках захотели увеличить на 15% после распоряжения губернатора Подмосковья | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    После общения с водителями глава городского округа проверил состояние общественного транспорта. Вместе с другими пассажирами он проехал по городскому округу в автобусе и оценил состояние техники.

    Ранее стало известно, что зарплаты водителям автобусов в Московской области повысят уже с марта.