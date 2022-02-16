Зарплату водителей автобусов в Химках захотели увеличить на 15% после распоряжения губернатора Подмосковья

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с водителями автобусов. Он обсудил с ними уборку дорог, индексацию зарплаты и сверхурочные работы.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в городком округе трудятся 363 водителя автобуса. В связи с пандемией часть работников находятся на больничном. А тем, кто остался в строю, приходится работать с утроенной силой.

«Порядка 20 процентов находятся на больничном, соответственно есть переработка среди водительского состава, что очень сильно отражается на водителях, которые работают», — сказал заместитель директора по перевозкам Алексей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече решили пересмотреть график работы водителей и найти способ индексации зарплаты. В ближайшее время заработную плату планируется увеличить на 15% — в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

После общения с водителями глава городского округа проверил состояние общественного транспорта. Вместе с другими пассажирами он проехал по городскому округу в автобусе и оценил состояние техники.

Ранее стало известно, что зарплаты водителям автобусов в Московской области повысят уже с марта.