Зарплата учителей в Подмосковье выросла на 18% за пять лет

Средняя зарплата педагогов в образовательных центрах Подмосковья выросла на 18% за пять лет, воспитателей в детских садах — на 17%. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, финансовая поддержка работников областной образовательной сферы стала одной из задач, стоявших перед депутатами VI созыва.

Наш регион активно развивается, строят новые школы, детские сады. Без педагогов все это не имеет смысла, и поэтому мы стараемся создать максимально комфортные условия Игорь Брынцалов.

Он добавил, что подразумевает под этим повышение зарплат, выплат и надбавок, а также обеспечение жильем.

Как помогают?

Молодые учителя

С 2016 года каждый молодой педагог Подмосковья сразу после окончания учебы получает 150 тысяч рублей.

Эту сумму выплачивают в два этапа: 50 тысяч — в первый год работы, а еще 100 тысяч — в конце второго.

Такую выплату получили около трех тысяч молодых учителей, а на этот год для них предусмотрели 12,2 миллиона рублей.

Подготовка к экзаменам

С 2017 года каждый учитель, подготовивший стобалльников ЕГЭ, получает 100 тысяч рублей.

В прошлом году из-за пандемии депутаты Мособлдумы в 1,5 раза увеличили стоимость часа работы привлекаемых к ГИА сотрудников.

С сентября прошлого года 35 тысяч классных руководителей из Подмосковья получают надбавку в размере 11 тысяч.

Переезд в малые города

Поддерживают и преподавателей, которые переезжают в села, малые города. В прошлом году стартовала программа «Земский учитель», по которой выплачивают миллион рублей.

В 2020-м это помогло привлечь 37 учителей. В 2021-м планируют трудоустроить еще 34.

Обеспечение жильем

В 2016 году начался проект «Социальная ипотека». Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа, по которой правительство помогает работникам из самых важных сфер.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

В прошлом году учителям выдали 110 сертификатов и в 2021-м запланировали передать такое же количество.