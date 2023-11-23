23 ноября 2023, 15:52
Зарплата бюджетников увеличится на 6,8% в Подмосковье в 2024 году
Мособлдума приняла закон о повышении тарифной ставки по оплате труда рабочих государственных учреждений. Зарплаты бюджетников вырастут на 6,8%.
На основании тарифной ставки рассчитывается размер зарплаты. Итоговый размер оплаты труда включает в себя также компенсационные и стимулирующие выплаты.
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Закон, принятый в Мособлдуме, предполагает повышение тарифной ставки по оплате труда бюджетников на 6,8%. Повышение зарплат затронет более 44 тысяч человек, занимающих должности в государственных организациях.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
Зарплаты
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