Эксклюзив 27 августа 2023, 14:02 «Заряжаешься энергией». Боксер Харитон Агрба провел уличную тренировку в Серпухове «360»: Харитон Агрба провел тренировку по боксу для детей в Серпухове

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Десятки людей пришли на уличную тренировку по боксу в Серпухове. Занятие для юных жителей Подмосковья провел российский боксер-профессионал Харитон Агрба. Он рассказал «360», что рад видеть столько неравнодушных к спорту детей и взрослых.

«Сегодня Международный день бокса. Для нас это большой праздник. Конечно же, находиться здесь — замечательно. Приятно видеть, что люди любят спорт», — отметил он.

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Агрба добавил, что на мероприятии находятся много его коллег, а заводить новые знакомства — всегда приятно.

«Это поднимает настроение, и просто заряжаешься положительной энергией», — заключил он.

В Серпухове проходит грандиозный спортивный праздник, в рамках которого устроили костюмированный «Боксзабег». Участники пришли в образах индейцец, инопланетян, пожарных, царей. Это уже восьмое по счету торжество, приуроченное к Международному дню бокса.