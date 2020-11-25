Зарядные станции для электромобилей появились в Дзержинском

Жители Дзержинского теперь смело могут покупать электрокары — «Мособлэнерго» установило две зарядные станции для экологичных машин в городе. На них можно подзарядить скутеры и электросамокаты.

«„Мособлэнерго“ установило в Дзержинском две зарядные станции для зарядки тяговых аккумуляторов транспортных средств, в том числе самокатов и скутеров. Станции расположены по адресам: улица Лермонтова, дом 8, и улица Лесная, дом 1. Электрозарядки уже введены в эксплуатацию», — сообщила пресс-служба компании.

Станции смонтировали специалисты домодедовского филиала «Мособлэнерго». В регионе реализуют проект Министерства энергетики по развитию электрозарядной инфраструктуры. Управлять зарядными станциями можно с любого гаджета на Android и iOS через бесплатное приложение «Зарядки Мосэнергосбыт».

В Московской области сейчас работает 188 зарядных станций для электротранспорта. Их установили после опроса жителей о расширении подобной инфраструктуры во дворах многоквартирных домов.