Подмосковье 05 апреля 2023, 16:00 Зарядная станция для электрокаров появилась на улице Чехова в Балашихе Мособлэнерго

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Подмосковные энергетики установили новую зарядную станцию для электромобилей в Балашихе. Теперь владельцы такого вида транспорта могут заряжать аккумуляторы вблизи жилого дома № 18 на улице Чехова.

Мощность станции позволяет быстро зарядить электрокар. Для того, чтобы воспользоваться станцией компании «Мособлэнерго», необходимо будет установить на смартфон специальное мобильное приложение PlugMe. Внутри — подробная инструкция, а также номер телефона технической поддержки.

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Минэнерго Подмосковья реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры шестой год. По словам министра Александра Самарина, специалисты установили уже 251 станцию на территории 44 городских округов. В 2023 году компания «Мособлэнерго» планирует открыть еще 16 зарядных станций в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс».

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