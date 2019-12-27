    27 декабря 2019, 20:37

    Зарядиться новогодним настроением. Парапловцы из Дедовска украсили елку под водой

    Алена Сырбу, Сергей Кричевский, Юлия Житная

    В городском округе Истра парапловцы из клуба «Варяг» установили новогоднюю елку под водой — на дне бассейна. А потом организовали вокруг нее хоровод. Говорят, нестандартное украшение главного символа грядущего праздника — отличный способ зарядиться новогодним настроением.
    Зарядиться новогодним настроением. Парапловцы из Дедовска украсили елку под водой

    Под водой — парапловцы из спортивного клуба «Варяг». Ставить елку на дно бассейна — их давняя традиция.

    Зарядиться новогодним настроением. Парапловцы из Дедовска украсили елку под водой | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Этот способ отличается от традиционного способа украшения новогодней елки. Чтобы елка не всплывала, к ней прикрепили специальные утяжелители. Часть игрушек привязали крепко на суше, остальными елку украсили прямо под водой.

    «С новогодним настроением чуть-чуть тяжелее, потому что снега нет, мороза нет. Но оно со временем приходит. Особенно, если украшаешь елку, то оно начинает уже появляться», — отметил парапловец Сергей Мухин.

    Зарядиться новогодним настроением. Парапловцы из Дедовска украсили елку под водой | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    У парапловцов сейчас праздничное настроение. Несколько лет они мечтали о бассейне, где смогут заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Теперь у клуба есть такое место. Одной из первых подопечных станет дочь Елены Фатеевой. У ее Дарьи — ДЦП. Женщина уверена: плавание поставит ребенка на ноги.

    «Занятия помогать точно будут. Это здоровье, это иммунитет, это движение. Вода расслабляет. Вот это направление, конечно, надо развивать», — подчеркнула жительница городского округа Истра Елена Фатеева.

    Бассейн для занятий с детьми бесплатно предоставил пансионат «Древо жизни». Клуб «Варяг» тоже не будет брать денег. По плану, первые заплывы здесь начнутся сразу после праздников.

    Зарядиться новогодним настроением. Парапловцы из Дедовска украсили елку под водой | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мамочка с ребенком может спокойно приходить. Сама принимать участие в оздоровлении своего ребенка и заниматься с ним в бассейне», — рассказал директор спортивного клуба «Варяг» Николай Руднев.