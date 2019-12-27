Зарядиться новогодним настроением. Парапловцы из Дедовска украсили елку под водой

В городском округе Истра парапловцы из клуба «Варяг» установили новогоднюю елку под водой — на дне бассейна. А потом организовали вокруг нее хоровод. Говорят, нестандартное украшение главного символа грядущего праздника — отличный способ зарядиться новогодним настроением.

Под водой — парапловцы из спортивного клуба «Варяг». Ставить елку на дно бассейна — их давняя традиция.

Источник фото: телеканал «360»

Этот способ отличается от традиционного способа украшения новогодней елки. Чтобы елка не всплывала, к ней прикрепили специальные утяжелители. Часть игрушек привязали крепко на суше, остальными елку украсили прямо под водой.

«С новогодним настроением чуть-чуть тяжелее, потому что снега нет, мороза нет. Но оно со временем приходит. Особенно, если украшаешь елку, то оно начинает уже появляться», — отметил парапловец Сергей Мухин.

Источник фото: телеканал «360»

У парапловцов сейчас праздничное настроение. Несколько лет они мечтали о бассейне, где смогут заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Теперь у клуба есть такое место. Одной из первых подопечных станет дочь Елены Фатеевой. У ее Дарьи — ДЦП. Женщина уверена: плавание поставит ребенка на ноги.

«Занятия помогать точно будут. Это здоровье, это иммунитет, это движение. Вода расслабляет. Вот это направление, конечно, надо развивать», — подчеркнула жительница городского округа Истра Елена Фатеева.

Бассейн для занятий с детьми бесплатно предоставил пансионат «Древо жизни». Клуб «Варяг» тоже не будет брать денег. По плану, первые заплывы здесь начнутся сразу после праздников.

Источник фото: телеканал «360»

«Мамочка с ребенком может спокойно приходить. Сама принимать участие в оздоровлении своего ребенка и заниматься с ним в бассейне», — рассказал директор спортивного клуба «Варяг» Николай Руднев.