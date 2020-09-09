Пассажиры станции «Опалиха» в Подмосковье первыми смогут зарядить гаджеты, крутя педали

Установкой оснастили подмосковную станцию «Опалиха» D2. Для пассажиров установили велозарядку гаджетов.

Узнать результат «тренировки» поможет специальный экран. Он покажет, какое расстояние преодолел человек. Увидеть удастся и скорость движения.

Это отметили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Там уточнили, что пассажиры смогут крутить педали, вырабатывать «зеленую» энергию и заряжать свой гаджет.

В тестовом формате зарядка проработает месяц. Сами пассажиры смогут рассказать о своих впечатлениях, отсканировав QR-код на корпусе устройства.

Если новинка приживется, то такие велозарядки появятся уже и на других станциях Московских центральных диаметров.