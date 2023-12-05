Подмосковье 05 декабря 2023, 10:23 Заревская школа в Домодедове отметила 60-летие Телеканал «360»

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Заревская школа в городском округе Домодедово отпраздновала юбилей. Общеобразовательному учреждению в селе Растуново исполнилось 60 лет.

С момента основания школа выпустила почти три тысячи учеников.

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«Среди наших выпускников есть кандидаты наук — пять человек, есть стобалльники, один мультибалльник. Очень много людей разных профессий», — поделилась директор Заревской школы Мария Хохлина.

Например, Светлана Грошева уже 50 лет работает в родной школе. После окончания Заревской школы она поступила в пединститут, а после стала работать здесь педагогом русского языка и литературы.

Два года назад в школе сделали капитальный ремонт. Теперь Заревская школа — это большой образовательный центр, где не только дают знания, но и помогают определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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