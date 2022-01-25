Подмосковные МФЦ начали регистрировать рождение и смерть независимо от прописки

Услуги регистрации рождения и смерти стали доступны в МФЦ Подмосковья независимо от прописки заявителя. Их смогут оказать в 55 областных офисах.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, эти услуги ЗАГС начали предоставлять по экстерриториальному принципу.

Это значит, что человек, который постоянно или временно зарегистрирован в другом регионе, а проживает в Подмосковье, может обратиться за этими услугами Надежда Куртяник.

Она напомнила, что раньше требовалось обращаться по месту события, жительства или хранения записей.

Но процесс упростили. С января в силу вступили поправки в федеральный закон, и теперь услуги регистрации смерти или рождения окажут по экстерриториальному принципу.

Кроме того, в МФЦ Московской области уже доступна подача заявки на регистрацию брака в органе ЗАГС. При этом место прописки будущих супругов не имеет значения.