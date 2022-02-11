Более тысячи жителей зарегистрировали дома в Подмосковье с помощью офисов соцгазификации

Услугой регистрации домовладений в офисах социальной газификации Подмосковья воспользовались уже не менее тысячи человек. Для удобства жителей региона работают стационарные и передвижные пункты.

Жителям Подмосковья напомнили, что для обеспечения дома голубым топливом по президентскому проекту «Социальная газификация» он должен быть зарегистрирован.

Подать заявку на оформление права собственности можно в стационарных или передвижных офисах — они курсируют в Подмосковье по расписанию. График можно изучить на сайте «Мособлгаза».

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, только зарегистрированные дома смогут обеспечить газом.

Еще одно условие: сведения о доме должны содержаться в ЕГРН. Процедуру регистрации дома можно пройти достаточно просто Наталья Адигамова.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что свыше 25 тысяч человек посетили офисы социальной газификации в Московской области.