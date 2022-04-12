«Техника с русской душой». В Подмосковье прошел фестиваль «Зарайская нива»

Выставка уникальной сельскохозяйственной техники прошел в рамках фестиваля «Зарайская нива» в Московской области. «360» рассказывает о произошедшем с места событий.

Свои обновленные трактора «Кировец» продемонстрировал Петербургский трактор завод, который является единственными в России предприятием полного цикла.

«С нашего конвейера выходят энергонасыщенные, мощные тракторы. Акцент мы делаем, чтобы трактор был надежный, комфортный и экономичный», — рассказал представитель завода.

С работой петербуржцев москвичей познакомила компания «МосОблАгроСнаб» — сертифицированный дилер ста крупнейших отечественных производителей. Клиентская база организации только в Московской области — более 700 аграрных предприятий.

«Это дает нам серьезную мотивацию в развитии услуг агросервиса, которая отражается в обучении механизаторов, их консультировании, оперативном ремонте и поставке запчастей. Такой комплексный подход позволяет „Мособлагроснаб“ быть лидером по поставке техники в рамках областной программы субсидирования», — рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Чупшев.

Президент аграрного комплекс «ОСП Агро» Игорь Исаев отдал должное технике, производимой петербургским заводом.

«Нашу землю пашут именно эти трактора. Вентиляция, охлаждение, музыка. Все автоматизировано и удобно», — сказал он.

Исаев подчеркнул, что вся сельскохозяйственная и строительная техника в России должна быть отечественной.