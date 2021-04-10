«Зарайская нива» дала старт посевной кампании в Подмосковье

В Московской области прошел фестиваль «Зарайская нива», который дал старт посевной кампании. Это уже традиционное мероприятие в Подмосковье — в этом году оно проходит в пятый раз. Жители и гости увидели сельскохозяйственную технику, которой предстоит работать на полях, попробовали продукцию местных фермеров.

Юрий Клестов к работе в поле готов. Этой весной механизатору предстоит посеять не один гектар пшеницы и рапса. А чтобы работа спорилась, техника не должна ломаться. К этому вопросу Юрий подошел ответственно: осмотрел агрегаты и заменил изношенные детали.

«Мы работаем сутками с напарником — день-ночь. Так что трактор не глушится. Сделан комфортно, чтобы работать на нем. Техника новая, мощная», — рассказал Юрий.

Обязательная часть программы фестиваля — смотр сельскохозяйственной техники. Именно этим тракторам и комбайнам предстоит работать в поле и убирать рекордные урожаи. В 2020 году в Московской области аграрии собрали небывалое количество зерна — 500 тысяч тонн. Такого урожая не было четверть века. Пятая часть зерновых была посажена и собрана в Зарайске.

В Зарайске готовы установить новый рекорд. Об этом рассказал глава городского округа Виктор Петрущенко.

«Хотим побить собственный рекорд прошлого года! Могу сказать по готовности, что все удобрения закуплены, все семена закуплены, механизаторы на местах, техника в полной боевой готовности. Все, что сегодня требуется, — это погода», — сказал глава Зарайска.

«Зарайская нива» — настоящий праздник для жителей и аграриев. Лучших работников отметили грамотами, а гости праздника смогли попробовать и оценить продукцию местных фермеров. Молоко, сыры, колбасы, мед — все сделано в Подмосковье.

«В этом году мы превысим обрабатываемые земли — как яровые, так и озимые, на 10% и на 6% соответственно. И если погода будет удачная, мы ждем в этом году также рекордных урожаев», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Развиваться крупным сельхозпредприятиям и небольшим фермерским хозяйствам помогает господдержка: это субсидии, льготные кредиты и лизинг без предоплаты. По этой программе предприятие «Красная Звезда» приобрело новый трактор «Кировец», а приятным бонусом стал сертификат на первое бесплатное техническое обслуживание.