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    02 августа 2022, 17:00

    Зарайск стал стартовой точкой для развития проекта «Большое Золотое кольцо» в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Инфотур о развитии проекта «Большое Золотое кольцо» прошел в Зарайске. Участники обсудили промежуточные результаты и наметили планы на будущее. Основными направлениями развития обозначили гостиничную инфраструктуру, транспорт и инженерию.

    Зарайск стал стартовой точкой для развития проекта «Большое Золотое кольцо» в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Участие в деловой встрече приняли замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова, первый замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко, представители администрации Зарайска и руководитель проектного офиса «ПроГород» Ксения Титова. Они поговорили о проекте мастер-плана «Большого Золотого кольца». По словам участников, сейчас он состоит из четырех этапов и будет завершен к концу этого года.

    Основными направлениями развития выделили гостиницы, транспорт, инженерию, брендинг городов и архитектурный код. Участники встречи также посетили обзорную экскурсию по Зарайску.

    Соглашение о развитии проекта «Большое Золотое кольцо» Подмосковье подписало с Ростуризмом в рамках Петербургского международного экономического форума. В него вошли Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Тульская, Ярославская, Костромская, Рязанская и Тверская области. Подмосковье представят две зоны: «Коломна — Зарайск» и «Руза — Волоколамск».

    Зарайск стал стартовой точкой для развития проекта «Большое Золотое кольцо» в Подмосковье | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о плане создать единый портал о бизнесе, услугах и туризме в Подмосковье.