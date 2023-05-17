Подмосковье 17 мая 2023, 17:29 Зарайск стал лидером Подмосковья по темпам посева яровых Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Зарайске яровыми культурами засеяли более 22 тысяч гектаров земли. Таким образом, в округе план выполнили на 89%. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В округе полностью завершили сев зерновых и зернобобовых культур на площади более чем 13 тысяч гектаров, на 83% выполнен план по севу кормовых культур, и на 76% — масличных. Округ уже не первый год занимает лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства, и в этом году у них лучшие в регионе результаты по темпам посевной», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На втором месте оказались Серебряные Пруды — там засеяно более 18 тысяч гектаров, в Луховицах — 14 тысяч.

Отмечается, что на данный момент яровыми культурами в регионе засеяно 140 тысяч гектаров, что составляет более половины от плана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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