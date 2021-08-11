Зарайск отметит 875-летие фестивалями, концертами и салютом

В августе Зарайску исполнится 875 лет. Жителей и гостей города ждут фестивали, концерты, спортивные турниры и ярмарки. А кульминацией праздника станет салют. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Развлекательные программы пройдут на площади Революции, набережной, в парках и домах культуры. К большому празднику подготовят конкурсы с призами.

Отмечать юбилей начали 11 августа. В программе — крестный ход до Зарайского кремля, турниры по футболу и баскетболу.

А уже 13 августа откроют выставку-ярмарку «Зарайский Арбат». Здесь гости найдут фермерские продуты, сувениры, предметы прикладного искусства.

В тот же день для детей состоятся мастер-классы. Подготовят и анимационное шоу. В 16:00 на Советской улице жители увидят праздничное шествие.

Насыщенная концертная программа состоится 14 августа. Все завершится праздничным салютом.

В Беспятовской роще на этих выходных организуют турниры по шахматам, хоккею с шайбой, пляжному волейболу.

Кроме того, в программе юбилея — легкоатлетический пробег «Зарайская верста» и Кубок главы городского округа по конным видам спорта.