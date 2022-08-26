Зарайск отметил 876-летие салютом и тремя днями праздничного марафона

Зарайску исполнилось 876. Город с многовековой историей отметил эту дату широко. Три дня праздничного марафона завершились феерическим салютом.

Зарайск — родина Бахрушиных. В честь знаменитой династии в городе переименовали площадь — была Урицкого, стала Бахрушиных. Благодарные потомки вспоминают заслуги меценатов. Почетные граждане Москвы и Зарайска, они построили 90 социальных объектов в столице и 10 в родном городе. Бесплатные больницы и родильные дома, приюты, школы и ремесленные училища, театры, музеи, православные храмы и монастыри — все это дело рук Бахрушиных.

«Каждый из вас знает, кто такие Бахрушины, что это были за люди и почему мы сегодня их так чествуем. Я всех вас поздравляю с Днем города! Здоровья и мирного неба над головой!», — поздравил горожан глава округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Праздничный концерт на главной городской площади вывел на улицу, казалось, весь город. В репертуаре — народный фольклор и каверы на знаменитые песни.

Зарайску 876 лет, и он на пути к очередному юбилею. В честь этого небо озарили тысячи ярких огней фейерверка.

Несколько дней назад Зарайск стал одним из шести городов Подмосковья, выигравших грант на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. С этим событием жителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.