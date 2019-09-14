Зарайск, Коломна, Дубна и Сергиев Посад преобразятся к октябрю

Совсем скоро появится лишний повод съездить в Зарайск или Коломну на выходные — буквально через месяц сразу в четырех подмосковных городах благоустроят старые улочки и площади. Зарайск, Дубна, Коломна и Сергиев Посад получили гранты всероссийского конкурса, и теперь приводят в порядок общественные пространства.

Работы в Зарайске уже на финальной стадии, хоть и прерывались почти на месяц: на двенадцатиметровой глубине строителей ждал сюрприз.

Источник фото: телеканал «360»

«Был найден острог старого Зарайского кремля, на площади — фундамент старой часовни им. Александра Невского, после этого историки института РАН на три недели приостановили работы. Были проведены работы по консервации объектов, они будут обозначены на конечном мощении», — рассказал исполнительный директор ООО «ПТК Восток» Ваган Осадрян.

Источник фото: телеканал «360»

Год назад Зарайск стал одним из победителей «Всероссийского конкурса малых и исторических городов». Его устраивает министерство строительства. Города-участники представляют проекты благоустройства, а лучшие получают грант на их воплощение. В Подмосковье было сразу 4 финалиста: Зарайск, Сергиев Посад, Коломна и Дубна. Сейчас везде идут большие стройки.

Источник фото: телеканал «360»

Задача — обновить улицы и площади, сохранив их идентичность. И местным жителям приятно, и для туристов — лишний повод приехать.

«Я вообще выступаю за то, чтобы сохранялась идентичность городов, не хочу, чтобы все города у нас были в одном стиле, как принято во всем мире — шведский стиль популярен. Каждый российский город индивидуален», — сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

В Дубне к концу сентября обновят набережную имени Менделеева. Ее исторические особенности — ротонды, бельведер, яблоневая аллея, посаженная учеными-физиками — останутся неизменными. Не тронут и посадку, где любят гнездиться соловьи.

«Здесь и лес, и запах, и атмосфера. То благоустройство, которое будет сделано, вдохнет новую жизнь в это место. Это важный, очень большой проект в масштабах Подмосковья», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Коломне на территории возле часовни имени Александра Невского появятся подвесной мост и смотровая площадка.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, обязательное условие для всех проектов — обновленные пространства должны сочетаться с городским ландшафтом. В Зарайске, например, реконструированная улица будет частью комплекса достопримечательностей: водонапорной башни, гостиного двора и Ильинского храма.

Планируется, что работы по благоустройству будут завершены в октябре этого года.