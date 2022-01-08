«Зарайск хорошо подготовился». Вице-губернатор Виртуозова оценила привлекательность округа для туристов

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова проверила благоустройство Зарайска. Она проехалась по городу и оценила созданные для жителей и гостей условия.

«Еще три года назад здесь невозможно было представить такое большое количество людей. Зарайск хорошо подготовился, чтобы жителям и гостям было комфортно проводить свое время. Самое приятное, что наши малые города сохраняют самобытность, — отметила Виртуозова.

Она добавила, что благоустройство, которое идет по президентской и губернаторской программам, приносит свои плоды. Уже на следующей неделе в городе займутся созданием гостиниц.

«Летом планируем открыть в Зарайске две мини-гостиницы. Будем делать все, чтобы наши города расцветали и делали счастливыми людей», — заявила вице-губернатор.

Одним из благоустроенных мест в Зарайске стала Беспятовская роща. Там появились переходные дорожки, детская площадка в эко-стиле, велодорожки и прогулочные тропы. Специалистам удалось оборудовать спортивные площадки и лыжную трассу, сохранив природный ландшафт.

Парк «Победа» прошел реконструкцию в рамках президентских проектов. Там построили уличную сцену и амфитеатр, а также обустроили зоны воркаута и тихого отдыха. Зимой можно прокатиться на бесплатном катке. По соседству располагается Центр досуга с клубом «Активное долголетие», кинотеатром, кружками и любительским театром.

Еще одним центром притяжения стал сквер, носящий имя легендарного морского разведчика, уроженца Зарайска Виктора Николаевича Леонова. В сквере обновили памятники героям-зарайцам.

Сейчас завершается капремонт Зарайской городской бани. Для посетителей предусмотрели по два общественных и индивидуальных отделения. Отдельные категории людей смогут воспользоваться льготами.