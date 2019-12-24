Все о переработке мусора в режиме онлайн. Заработал официальный сайт проекта «Мегабак»

Узнать все о раздельном сборе мусора теперь стало проще. У проекта «Мегабак» появился официальный сайт. По словам исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, он научит жителей Подмосковья правильно сдавать мусор на переработку.

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На официальном сайте проекта — мегабак.ру жители Подмосковья смогут узнать о работе пунктов приема коммунальных отходов, предназначенных для переработки. Проект разработан региональным Министерством жилищно-коммунального хозяйства при поддержке муниципальных образований и альянса предприятий вторичной переработки бытовых отходов.

По словам Антона Велиховского, «Мегабак» — уникальная в нашей стране площадка для сдачи на вторичную переработку старой бытовой техники, мебели, одежды, спила деревьев, ламп и прочих сухих бытовых коммунальных отходов.

«По просьбам жителей мы разработали информационный сайт, пользователи которого смогут получить информацию о действующих площадках „Мегабака“, а также о перспективных открывающихся площадках по Московской области. Кроме того, на сайте размещена информация о том, какой вид отходов на какое конкретно предприятие по переработке идет. Уверен, что сайт научит подмосковных жителей правильно сдавать отходы на вторичную переработку», — подчеркнул министр.

На сайте можно найти рекомендации, в каком виде лучше сдавать коммунальные отходы, и варианты продукции — результата переработки мусора. Информация будет регулярно обновляться в зависимости от запросов жителей Подмосковья.

Проект «Мегабак» создан для сбора крупногабаритных отходов. Под каждый их вид выделен отдельный контейнер. Уже открыт первый «Мегабак» в Рошале, в конце года появится второй в Балашихе. В начале 2020 года аналогичная система сбора отходов будет запущена еще в нескольких населенных пунктах. Проект планируют распространить на все муниципалитеты региона.

Забирать отходы с площадок «Мегабака» будут перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо. Эти площадки станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе мусора и направлена на снижение объемов вывоза отходов на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.