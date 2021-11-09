Telegram-канал о программе капремонта запустили в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут онлайн получить ответы на интересующие их вопросы о капремонте. Для этого министерство ЖХК Московской области запустило Telegram-канал.

Найти ответы на вопросы по любым видам работ можно в Telegram-канале Фонда капитального ремонта Подмосковья. Для этого нужно перейти по ссылке и нажать на закрепленное сообщение. После этого появится пост с различными рубриками. При нажатии на хештег с выбранной рубрикой откроется подборка всех материалов по данной тематике.

Если вы хотите узнать о всех нововведениях в регионе, то перейдите в #ВажноЗнать. О нюансах капитального ремонта и отдельных видов работ расскажут в рубрике #ВидыРаботКапремонта. Видеоролики об изменениях городов собрали под хештегом #ПеременывПодмосковье, а рейтинг лучших капремонтов — под #БылоСтало.

Еще в Telegram-канале есть рублики #КапитальныйТест и #МногоквартирныйВопрос. Они включают в себя вопросы на знания о капитальном ремонте и телесюжеты о проведении работ в многоквартирных домах. Жители Подмосковья могут не только узнать информацию из постов, но и получить консультацию специалистов.