Производство тестов по выявлению штамма «омикрон» запустили в Дубне

Производство российских тест-систем для определения инфекционных заболеваний и в том числе нового штамма «омикрон» запустили в особой экономической зоне в Дубне. Это позволит расширить охват лабораторных тестирований и увеличить шансы на своевременное изолирование заболевших ковидом.

О запуске производства тестов компанией «Уайт Сервис» сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Производство российских экспресс-тестов на выявление антигена COVID-19 в ОЭЗ „Дубна“ поспособствует снижению нагрузки на сферу здравоохранения не только в Московской области, но и по всей России», — отметила она.

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Министр также обратила внимание, что это сможет затормозить темпы распространения коронавируса и стабилизировать эпидемическую ситуацию. По словам Зиновьевой, в планах у «Уайт Сервис» — обеспечение рынка в России экспресс-тестами на проверенной компонентной базе, которая применяется для борьбы с ковидом.

Тесты «Уайт Сервис» способны различать все штаммы коронавируса, в том числе и новый «омикрон»-штамм. Причем на это уходит 15 минут. Выявить инфицирование тест-системы могут с первого дня заражения.

Запущенная линейка тестов прошла все клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора.