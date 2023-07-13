Подмосковье 13 июля 2023, 18:59 Запуск терминально-логистического центра увеличит поток подмосковных товаров в Китай Мининвест

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В Подмосковье состоялась рабочая встреча с делегацией Народного правительства китайской провинции Ляонин. Главными темами обсуждения стали развитие внешнеэкономических связей между двумя регионами, а также реализацие проекта терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове.

Переговоры провели заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева и заместитель губернатора провинции Ляонин Цзинь Гоуэй.

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«Китайские регионы — давние и проверенные партнеры Подмосковья по линии торгово-экономических связей и в части инвестиционного сотрудничества. Важно то, что в этом взаимодействии стороны не намерены останавливаться на достигнутом, стремятся к его дальнейшему развитию и расширению», — сообщила Зиновьева.

В строительство терминально-логистического центра «Белый Раст» уже инвестировали почти 12 миллиардов рублей, а общий планируемый объем инвестиций — 24 миллиарда.

«Полностью разделяю высказанное на встрече мнение о терминально-логистическом центре „Белый Раст“: полный запуск этого масштабного проекта в сфере логистики существенно увеличит поток подмосковных товаров в провинцию Ляонин и в целом расширит доступ на крупнейший в мире китайский рынок», — подчеркнул Цзинь Гоуэй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в этом году.

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