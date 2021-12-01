Запуск МЦД‑3 и МЦД‑4 в Подмосковье запланировали на 2023 год

В 2023 году в Подмосковье хотят запустить третий и четвертый участок Московских центральных диаметров. Для МЦД-3 и МЦД-4 сейчас создают необходимую инфраструктуру.

Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ведущихся работах на заседании координационного совета по развитию Московского транспортного узла под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Его процитировала пресс-служба кабмина.

«Мы рассчитываем, что в 2023 году сможем запустить МЦД-3 и МЦД-4. Со своей стороны мы готовим все подъездные пути и все, что связано с инфраструктурой и удобством, нахождением людей на прилегающих территориях», — подчеркнул Воробьев.

Правительство Московской области, добавил он, планирует дальнейшее строительство новых путепроводов через МЦД.

На заседании шла речь и о перспективах расширения сети Московского метрополитена в Подмосковье. Собравшиеся обсудили развитие грузовой логистики в Центральном транспортном узле на фоне реализации проекта МЦД.

В ноябре 2019 года запустили МЦД-1 и МЦД-2, пустив электрички по Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому направлениям. В 2023 году должен заработать МЦД-3 — Ленинградско-Казанский. В 2023–2024 годах — Киевско-Горьковский диаметр, или МЦД-4. Следующим — в 2024-2025-м — запустят Ярославско-Павелецкий.

Власти рассчитывают, что благодаря пяти диаметральным маршрутам станет лучше транспортное обслуживание семи миллионов жителей столицы и 5,5 миллионов тех, кто живет в Подмосковье.