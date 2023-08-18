Подмосковье 18 августа 2023, 17:44 Запуск МЦД не изменит пригородные автобусные маршруты в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Информация о прекращении работы двух автобусных маршрутов, следующих из Солнечногорска в Москву, не подтвердилась. Региональный Минтранс такого решения не принимал.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Жители Солнечногорска и поселка Менделеево обратили внимание на объявления в автобусах об отмене маршрутов № 350 и № 440. Якобы это должно было произойти в связи запуском новой линии Московского центрального диаметра с 19 августа. Однако информация не подтвердилась.

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«Запуск новой ветки Московского центрального диаметра никак не влияет: работа данного общественного транспорта продолжается в прежнем режиме», — пояснил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сотрудники профильных ведомств в течение месяца будут вести мониторинг пассажиропотока, чтобы определить востребованность маршрутов. Обо всех изменениях графиков движения транспорта жителей предупредят заранее.

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