Запуск МЦД-4 подарит жителям Балашихи новую станцию «Ольгино»

Станция «Ольгино» будет построена в Балашихе в составе четвертого Московского центрального диаметра, который свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный. Об этом со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщило РИАМО.

Всего в состав МЦД-4 войдут 39 станций. Одной из них станет «Ольгино» в Балашихе.

Электричка для жителей Балашихи пока остается самым удобным способом, чтобы добраться до центра Москвы. Станция «Железнодорожная» — единственная, расположенная в одноименном в микрорайоне, где проживают более 150 тысяч человек. Она является и одной из самых загруженных. Каждый рабочий день ею пользуются порядка 32 тысяч пассажиров.

Станцией «Ольгино» смогут воспользоваться жители сразу четырех микрорайонов — Ольгино, Железнодорожный, Керамик и Павлино. Работа над запуском будущих диаметров проводится властями Москвы совместно с правительством Подмосковья и РЖД, рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Кроме того, станцию «Железнодорожная» тоже ждет реконструкция.

В Москве в скором появятся 16 новых транспортных пересадок, которые свяжут будущие МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией метро и МЦК.