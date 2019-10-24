Запуск кругового движения на выезде из Дзержинского запланировали на 6 ноября

Круговое движение на въезде в Дзержинский будет запущено через две недели. Согласно документам, подрядчик должен завершить все работы до 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одна из острых проблем, волнующих жителей Дзержинского, — круговое движение на выезде-въезде в город. Согласно документам, работы должны быть завершены до 5 ноября.

Глава городского округа Людмила Иванова подчеркнула, что открытие круга на въезде в город — самый актуальный вопрос от местных жителей. «Они задают его ежедневно, задают законно и закономерно, потому что ремонт дороги на выезде из Дзержинского мешает нормальной жизни. Бесконечные пробки портят нервы, настроение, привычный график», — сказала Людмила Иванова.

Она отметила, что из-за этого люди вынуждены раньше вставать, чтоб успеть добраться до работы. По словам главы Дзержинского, дорога является региональной и находится в ведомстве Московской области. Заказчик работ — «Мосавтодор». Людмила Иванова рассказала, что железобетонные плиты, которыми закроют высоковольтные кабельные линии, обнаруженные при проведении раскопок, уже сделаны.

Глава муниципалитета напомнила, что проект организации кругового движения на въезде в Дзержинский был составлен прежней администрацией.

«Увы, в нем не была учтена геоподоснова — это план, на котором должны быть отражены все инженерные коммуникации. Подрядчик при работах обнаружил высоковольтные кабели — и во многом из-за этого снизился темп ремонта», — пояснила Людмила Иванова.

Проект организации кругового движения был разработан еще в 2018 году, чтобы улучшить транспортную ситуацию на въезде и выезде из города. Согласно проекту, на перекрестке должно появиться трехполосное круговое движение, включающее разгонную полосу, и исключающее наличие светофоров, чтобы транспортный трафик не задерживался.

Понимая то, что ситуация критичная (тем более в преддверии зимнего периода), что она приносит жителям неудобство, я обратилась к министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексею Гержику с просьбой взять данный вопрос на контроль, ускорить заказчиков и подрядчиков. Я объяснила всю остроту сложившейся ситуации и попросила помочь в разрешении проблемы Людмила Иванова глава городского округа Дзержинский

Глава муниципалитета пообещала держать вопрос на контроле и контактировать с министром в ежедневном режиме.

Источник фото: телеканал «360»

Начиная с сегодняшнего дня и до открытия кругового движения на въезде в город на данном участке дороги в утренние часы заработал мобильный пост ДПС. Водители уже оценили помощь инспекторов. «ДПС сегодня, конечно, помог. Спасибо. За пять минут выехали из города», — поблагодарил житель Дзержинского Юрий Антипов.

Глава городского округа Людмила Иванова заверила, что власти понимают возмущение жителей. «Держим контроль над ситуацией и взаимодействуем с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области», — заключила Людмила Иванова.