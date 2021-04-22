Запрет высаживать детей без билета не повлияет на цену проезда в автобусах Подмосковья

Запрет на высаживание из транспорта детей без билета не повлияет на стоимость проезда пассажиров. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов в интервью «360».

«Конечно, это (запрет высаживать детей без билета — прим. ред.) никак не скажется. Это чисто математически невозможно», — подчеркнул он.

Мурашов отметил, что «Мострансавто» запретило высаживать детей, у которых нет билета, еще до вступления в силу изменений в федеральном законодательстве. Перевозчик принял такое решение в 2017 году.

«Соответственно, уже тогда, когда мы обсуждали, были риски того, что будут этим злоупотреблять. За четыре года были единичные случаи», — отметил он.

Собеседник уточнил, что в среднем по региону одна поездка на наземном общественном транспорте стоит 40 рублей, в год компания перевозит порядка 500 миллионов пассажиров — появление единичных безбилетников «никак не может сказаться на доходах и расходах».

«На тарифы это никак не повлияет. Мы не видим на сегодня рисков. Если это вдруг будет носить массовый характер, мы, конечно, будем предлагать изменения, выносить. Но это точно не сегодняшний вопрос. Рисков нет, повышения мы не видим», — заключил он.