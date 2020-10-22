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    22 октября 2020, 14:30

    Подмосковный запрет на продажу вейпов детям выйдет на уровень страны

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Запрет продажи вейпа несовершеннолетним, принятый в Подмосковье два года назад, выведут на федеральный уровень. Такое ограничение уже ввели многие субъекты страны. Общероссийский закон будет действовать с 2021 года.
    Подмосковный запрет на продажу вейпов детям выйдет на уровень страны

    Изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях внесли на 128-м заседании Мособлдумы. Там признали утратившие силу законы, рассказал ее председатель Игорь Брынцалов.

    Он напомнил, что в Подмосковье закон приняли с 2018 года. Тогда же установили соответствующие штрафы.

    Над вопросом Мособлдума работала несколько лет. Мы проводили открытую трибуну, получив поддержку врачей, учителей, общественников и предпринимательского сообщества

    Игорь Брынцалов.

    Он уточнил, что правительство Подмосковья обращалось с этой инициативой и к федеральным властям. И в 2020 году приняли общероссийский закон, установивший такой запрет.

    «Фактически мы выступили инициаторами процесса», — добавил Брынцалов.

    Теперь, когда запрет вывели на уровень страны, областной закон утратит силу. Это пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда, социальной политики Андрей Голубев.