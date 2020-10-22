Подмосковный запрет на продажу вейпов детям выйдет на уровень страны

Изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях внесли на 128-м заседании Мособлдумы. Там признали утратившие силу законы, рассказал ее председатель Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье закон приняли с 2018 года. Тогда же установили соответствующие штрафы.

Над вопросом Мособлдума работала несколько лет. Мы проводили открытую трибуну, получив поддержку врачей, учителей, общественников и предпринимательского сообщества Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что правительство Подмосковья обращалось с этой инициативой и к федеральным властям. И в 2020 году приняли общероссийский закон, установивший такой запрет.

«Фактически мы выступили инициаторами процесса», — добавил Брынцалов.

Теперь, когда запрет вывели на уровень страны, областной закон утратит силу. Это пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда, социальной политики Андрей Голубев.