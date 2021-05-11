Жителям Подмосковья напомнили о запрете на сбор грибов из Красной книги

Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин напомнил жителям об ограничениях для грибников. Например, о запретах, связанных с Красной книгой региона.

Глава Минэкологии региона напомнил, что нельзя собирать все виды грибов, занесенных в Красную книгу Московской области.

Практически на всех особо охраняемых территориях, к которым относятся заповедники, заказники, природные памятники, под запретом передвижение на любых видах транспорта вне общих дорог.

Там же действуют ограничения на обустройство бивуаков. Под запретом в таких местах остаются и пикники.

Об этом Андрей Разин рассказал, отвечая на вопросы жителей, касающиеся появлявшихся в СМИ публикаций о том, что стали действовать новые ограничения о сборе грибов в зависимости от размера грибной шляпки. Это опровергли в Минприроды.

Никаких подобных ограничений по этому виду деятельности нет. На днях вышло официальное разъяснение Минприроды по этому вопросу. Но существуют другие ограничения Андрей Разин.

В частности, министр подчеркнул, что грибникам необходимо знать о запрете на сбор всех 23 видов грибов из Красной книги Подмосковья. Увидеть их список можно на сайте.