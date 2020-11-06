Запрет на проведение массовых мероприятий продлили в Подмосковье

Власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий с участием зрителей до 22 ноября. До этого же числа сохранится запрет на посещение музеев.

Документ опубликовали на сайте правительства региона 6 ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение продлить действие ряда ограничений для борьбы с распространением коронавируса. До 22 ноября в регионе продолжит действовать запрет на проведение различных массовых мероприятий с присутствием там зрителей. Речь идет о спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, а также других таких мероприятиях.

При этом в регионе можно будет проводить физкультурные и спортивные мероприятия, а также тренировки спортсменов — но только без участия зрителей.

До 22 числа продлили и запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. При этом жители региона могут заходить на территорию таких организаций для прогулок.