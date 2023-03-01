Подмосковье 01 марта 2023, 13:01 Запрет на продажу подросткам газосодержащих товаров вступил в силу в Подмосковье

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Закон Мособлдумы на запрет продажи подросткам товаров, содержащих газ, вступил в силу в Подмосковье 1 марта. За его нарушение предусмотрена система штрафов.

Вдыхание сжиженного газа распространилось в молодежной среде. Это вызывает хроническое отравление организма, а также формирует психологическую и физическую зависимости. Такой газ используется в зажигалках, баллончиках для их заправки и портативных плитах. За два года в Подмосковье госпитализировали двоих подростков, которых вдыхали вещество. По словам главы Мособлдумы Игоря Брынцалова, запрет поможет спасти здоровье детей.

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«Такое ограничение позволит спасти здоровье и жизни наших детей. Они еще психологически неустойчивы, зачастую вовлекаются на примере более старших товарищей. Поэтому наш закон призван оградить наших детей от этого опасного явления», — сказал он.

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Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян рассказал, что за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров предусмотрены штрафы. Для предпринимателей и должностных лиц наказание составит 20–30 тысяч рублей, для юридических лиц — 30–50 тысяч. За вовлечение детей в употребление вещества будут штрафовать на пять тысяч рублей.

«Наш профильный комитет планирует во втором квартале провести расширенное заседание, куда будут приглашены все заинтересованные лица, в том числе представители торговых сетей. В ходе заседания мы обсудим возможность проведения рейдов и разъяснительных бесед как с продавцами, так и с несовершеннолетними», — отметил он.

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