Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье продлили до 29 ноября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продлевающее запрет на массовые мероприятия, посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев в регионе до 29 ноября. Исключение составляют прогулки на их территориях.

Документ опубликован на сайте администрации Подмосковья.

В постановлении также упоминаются спортивные, физкультурные, досуговые мероприятия с очным присутствием граждан.

«В случае принятия Министерством социального развития Московской области решения о приостановлении деятельности подведомственных ему государственных учреждений, за работниками таких учреждений сохраняется заработная плата», — уточняется в документе.

Ранее Воробьев назвал главной задачей Подмосковья по время пандемии уделять внимание и оказанию плановой медицинской помощи. Он также призывал жителей области встретить Новый год в кругу семьи.