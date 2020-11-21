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    21 ноября 2020, 06:53

    Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье продлили до 29 ноября

    Анастасия Кукова

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продлевающее запрет на массовые мероприятия, посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев в регионе до 29 ноября. Исключение составляют прогулки на их территориях.
    Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье продлили до 29 ноября

    Документ опубликован на сайте администрации Подмосковья.

    В постановлении также упоминаются спортивные, физкультурные, досуговые мероприятия с очным присутствием граждан.

    «В случае принятия Министерством социального развития Московской области решения о приостановлении деятельности подведомственных ему государственных учреждений, за работниками таких учреждений сохраняется заработная плата», — уточняется в документе.

    Ранее Воробьев назвал главной задачей Подмосковья по время пандемии уделять внимание и оказанию плановой медицинской помощи. Он также призывал жителей области встретить Новый год в кругу семьи.