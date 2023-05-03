Подмосковье 03 мая 2023, 17:58 Запрет на использование беспилотников установили в Серпухове Администрация городского округа Серпухов запретила полеты беспилотников в муниципалитете piqsels

Читать 360tv в

Власти Серпухова ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, ограничение установили 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Решение приняли в целях организации правопорядка и общественной безопасности в период празднования Дня труда и Дня Победы, а также предупреждения террористических и экстремистских актов.

Реклама

«Нарушение пользователем правил использования воздушного пространства влечет за собой административную и уголовную ответственность», — предупредили в администрации.

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая на Кремль совершили попытку атаки двумя беспилотниками. Дроны вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В Кремле сочли нападение дронов покушением на жизнь президента и оставили за собой право на ответ. Владимир Путин в это время находился в своей подмосковной резиденции.

Днем 3 мая другой дрон упал в Коломне, детали аппарата обнаружили в лесном массиве. Официального подтверждения этой информации пока нет.