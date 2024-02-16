Подмосковье 16 февраля 2024, 13:20 Запрещающие парковку знаки установят вблизи контейнерных площадок в 70 дворах Солнечногорска Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Парковку вблизи контейнерных площадок запретили в 21 дворе Солнечногорска. В ближайшее время специалисты установят соответствующие дорожные знаки еще в 50 дворах.

Сотрудники ГИБДД устанавливают дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» вблизи контейнерных площадок. Это позволит освободить проезд для спецтехники и коммунальных служб. Список проблемных адресов составили с учетом обращений жителей.

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«Зачастую из-за нерадивых автолюбителей спецтранспорт не может подъехать и забрать мусор из баков. Как следствие — навалы и антисанитария. Чтобы решить эту проблему, возле контейнерных площадок решено запретить стоянку и остановку, а автомобили нарушителей будут эвакуировать на спецстоянку», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За соблюдением новых правил проследят инспекторы Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области. Они будут фиксировать нарушения в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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