Заправка у аэропорта Шереметьево заработала после реконструкции

Автозаправку вблизи аэропорта «Шереметьево» в Химках реконструировали, на территории открыли кафе и торговую зону. Это помогло создать 15 рабочих мест.

Станция находится на Старошереметьевском шоссе. Застройщиком выступил ООО «Татнефть-АЗС-Запад», а работы сопровождал менеджер Центра содействия строительству при Правительстве области.

Обслуживать автомобилистов будут 5 колонок на 10 мест. АЗС заняла площадь 630 квадратных метров, а на ее территории открылись кафе и торговая точка. На обновленной заправке смогут трудоустроиться 15 человек, в проект инвестировали около 100 миллионов рублей.