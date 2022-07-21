Заповедник Пушкина в Подмосковье благоустроят к сентябрю

В Подмосковье продолжается программа «Жилье и городская среда». В Больших Вяземах в текущем году проводят работы по благоустройству сквера возле музея-заповедника А. С. Пушкина, об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Уже к сентябрю жители Больших Вязем получат красивую и современную зону отдыха. На сегодняшний день благоустройство сквера возле музея-заповедника А. С. Пушкина выполнено на 15%. Реализация концепции благоустройства позволит удовлетворить первоочередные потребности близлежащих кварталов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парковой части сквера собираются установить пешеходные дорожки, поставить новые стенды для размещения информации о жителях Больших Вязем, участвовавших в Великой Отечественной войне. Рядом с жилыми домами установят новую детскую игровую площадку, а также обустроят новое парковочное пространство.

Планируется также обновить покрытие на остальных дорожках — мощение площади вокруг памятника, центральных аллей и основных дорожек будет выполнено из плиточного покрытия, а второстепенных — из гранитного отсева. Вдоль дорожек разместятся скамьи и урны. Освещать территорию в ночное время суток будут парковые светильники.

На текущий момент проводятся работы по обновлению плитки, установке бортового камня, а также по восстановлению кабельных линий под наружное освещение. Работы по благоустройству проводятся под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.