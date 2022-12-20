Подмосковье 20 декабря 2022, 16:10 Заполняемость промышленных площадок в Химках достигла 100%

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Третий год подряд Химки занимают лидирующую позицию среди муниципалитетов Подмосковья по заполняемости промышленных площадок, индустриальных парков и технопарков. Этот показатель в 2022 году достиг 100%.

На промышленных площадках округа сосредоточены крупные компании, которые производят самую разную продукцию: от кофе и снеков до высокотехнологичного оборудования — ракетных двигателей и систем космического назначения. Среди них есть крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса — НПО «Энергомаш», НПО Лавочкина, МКБ «Факел» и МКБ «Искра».

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«В Химках более 10 промышленных площадок, куда мы продолжаем привлекать крупных производителей. В нашем городе созданы комфортные условия для ведения бизнеса — хорошая транспортная доступность, инфраструктура, большие промзоны и офисы А-класса. Добавлю, что в этом году в Химках зарегистрировали свой бизнес более трех тысяч новых предпринимателей. Это позволило нам создать новые рабочие места и снизить уровень безработицы до 0,45%», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Более 200 химкинских предпринимателей в этом году отправили заявки на получение региональных и муниципальных мер поддержки. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что в общей сложности сумма финансовой поддержки предпринимателей в 2022 году составила более 36 миллионов рублей.

Для нас важно, чтобы бизнес-сообщество чувствовало нашу поддержку. Ежегодно мы встречаемся на городском форуме «Бизнес-Restart», где предприниматели делятся своими достижениями, а также управленческими стратегиями, которые позволяют в непростых условиях успешно развивать собственное дело. Дмитрий Волошин

Получить бесплатную консультацию по вопросам ведения собственного дела, открытию расчетного счета, получению льгот, субсидий и грантов малый бизнес может в химкинском центре оказания услуг «Мой бизнес».

Одна из крупнейших промышленных площадок в Химках — индустриальный парк «Шереметьево». Там на территории 15 гектаров работают более 20 известных компаний в области машиностроения, дорожно-строительного и вентиляционного оборудования. Несмотря на трудности, связанные с уходом некоторых компаний-резидентов с российского рынка, руководству парка удается сохранять налоговые поступления от своих арендаторов.

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