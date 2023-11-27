Подмосковье 27 ноября 2023, 17:50 Заполняемость индустриальных парков в Подмосковье превысила 85% Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Средний уровень заполненности 69 подмосковных индустриальных парков достигла 85%. Об этом заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Увеличение уровня заполненности стимулирует создание новых индустриальных парков. За текущий год в Московской области появилось три новых парка, а еще 38 проектов находятся на различных этапах реализации», — подчеркнула Зиновьева.

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По ее словам, в индустриальных парках Московской области работает более 1,4 тысячи компаний. Они создали свыше 73 тысяч рабочих мест.

Только за год в индустриальные парки региона пришло свыше 100 новых резидентов. Так, 38 парков уже достигли 100% заполненности.

Для удобства инвесторов в Московской области работает сервис «Начни бизнес в Индустриальном парке Подмосковья». С его помощью можно выбрать площадку или помещение в одном из индустриальных парков региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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