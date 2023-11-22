Подмосковье 22 ноября 2023, 13:29 Заплывы международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Шесть заплывов международной серии Swimcup пройдут в Раменском и Рузе. Участниками соревнований станут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Старты пройдут с ноября 2023 года по апрель 2024 года. На каждом из заплывов выступят более 400 спортсменов от восьми лет и старше. В программу всех шести заплывов войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

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​«Уже зарегистрированы почти все слоты на ноябрьские и декабрьские старты. Такой интерес к заплывам говорит о подъеме любительского плавания в нашей стране и, конечно, заставляет нас держать высокий организационный уровень», — отметил организатор соревнований Евгений Безрученко.

Подробнее ознакомиться с соревнованиями и оставить заявку на один из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup.

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