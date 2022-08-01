Заплыв в честь Дня ВМФ провели в Солнечногорске

Более 60 человек приняли участие в соревнованиях по плаванию «Сенежская миля» в Солнечногорске. Каждый год их проводят в честь Дня Военно-морского флота.

Посостязаться в соревнованиях могли все желающие, независимо от возраста, профессиональных навыков или стиля.

«Дело в том, что мы все лето тренируемся, участвуем в соревнованиях по триатлону. А плавание — это первый вид триатлона. И обязательно нужно вот именно в плавании обеспечить себе хоть небольшое преимущество, нужно вырваться вперед», — сказал тренер МБУ «Спортивная школа № 1» Анатолий Шахматов.

«Сенежская миля» проводилась в двух возрастных категориях: детский заплыв на 200 метров, в нем участвовали спортсмены до 13 лет, и взрослый — на километр 300 метров. В этой категории соревновались как подростки, так и пловцы почтенного возраста. Самые быстрые получили памятные кубки и грамоты, а всем остальным вручили медали за участие и предложили попробовать взять реванш в следующем году.

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