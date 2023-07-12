Подмосковье 12 июля 2023, 11:55 Заплыв «Сенежская миля» пройдет в Солнечногорске ко Дню Военно-морского флота

Читать 360tv в

Традиционный массовый заплыв на открытой воде «Сенежская миля» пройдет в Солнечногорске 30 июля. Соревнования приурочат к празднованию Дня военно-морского флота.

Участвовать в заплыве на озере Сенеж смогут спортсмены в возрасте от 10 лет и старше. Состязаться пловцы будут на двух дистанциях: 200 метров — для детей 10-13 лет и 1300 метров — для спортсменов старше 14 лет.

Реклама

«В Солнечногорске сложилась добрая традиция — в День Военно-морского флота России проводить массовый заплыв. Этот год не станет исключением, и 30 июля взрослые и дети от 10 лет смогут испытать свои силы. Однако желающим стоит поторопиться, ведь максимальное количество участников соревнований — 100 человек», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Регистрация участников идет на сайте по ссылке. Место сбора участников 30 июля в 09:00 на центральном городском пляже озера Сенеж. Пловцы должны принести с собой копию медицинской страховки и справку от врача, а также на месте подписать расписку об отказе от претензий, а для детей — согласие родителей на участие в соревнованиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».