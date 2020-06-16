Заплатить за квартиру теперь можно в пунктах МосОблЕИРЦ. Еще 17 из них начали работу

Кассовые пункты МосОблЕИРЦ открылись в Химках, Ивантеевке, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве и Богородском округе. Адресный перечень всех работающих кассовых пунктов, включая открытые ранее, размещен на сайте МосОблЕИРЦ. Напомним, что в конце мая были также открыты кассы в Электрогорске, Электростали, Богородском и Орехово-Зуеве.

«Всего на территории Московской области в настоящее время работает 25 кассовых пунктов по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги. Во всех помещениях касс строго соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические правила, как для сотрудников, так и для посетителей: социальная дистанция, обязательное ношение масок и перчаток. Большая часть касс для удобства жителей работают до 19.00, но рекомендуем абонентам продолжать пользоваться дистанционными услугами МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта, доступ к которым возможен круглосуточно», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В кассовых пунктах по приему платежей можно оплатить жилищно-коммунальные услуги как наличным, так и безналичным платежом — через терминалы. Кроме того, в кассах можно передать показания приборов учета, получить копию платежного документа, проконсультироваться по вопросам начислений и расчетов.

Получить справочную информацию можно по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ: 8-496 245-15-99, 8-495-374-51-61 ежедневно с 8:00 до 22:00.