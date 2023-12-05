Подмосковье 05 декабря 2023, 23:20 Запланированные на 2023 год работы по благоустройству завершили в Дубне Министерство благоустройство Московской области

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Благоустройство территорий, запланированное на 2023 год, завершилось в Дубне. Благодаря работам удалось увеличить посещаемость общественных пространств.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что работы по благоустройству Дубны велись с 2019 года.

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«Облагородили набережную им. Менделеева, Центральный парк. В прошлом году построили скейтпарк и памп-трек для любителей активного отдыха на Комсомольской набережной», — рассказал Хайкин.

В 2019 году были завершены работы по благоустройству 18 гектаров волжского побережья в городе Дубна. Они трансформировали его его в популярное место для горожан и туристов. Там установлены линии наружного освещения, малые архитектурные объекты. Также были созданы и отреставрированы спуски, ротонды и построена новая волейбольная площадка.

В 2022 году в Дубне создали новый сквер, который превратил непрезентабельное место в уютную зону для прогулок и отдыха. Он имеет тематическое оформление, в основе которого лежит химический элемент Дубний, открытый в городе и названный в честь наукограда. На территории сквера построена детская игровая площадка, а для подростков и взрослых установлены антивандальные теннисные столы и универсальная спортивная площадка.

Также в 2022 году завершены работы на пляже в парке Семейного отдыха, который теперь покрыт песком и оборудован душевыми кабинами, туалетным модулем и кабинами для переодевания. Для безопасности посетителей на пляже дежурит спасатель на специально оборудованной вышке. На Комсомольской набережной установлены скейтпарк и памп-трек, а также новое освещение, урны и скамьи.

В 2024 году в Дубне планируется начать реализацию проекта по благоустройству сквера имени Павла Александровича Журавлева. Среди планируемых улучшений — реставрация и модернизация фонтана, постройка детской игровой площадки, установка уличных сооружений и спортивных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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