Водители Подмосковья смогут записаться на техосмотр через сайт госуслуг

Подмосковные госуслуги дополнили функцией записи на ТО транспорта. Пока что она распространяется на четыре пункта техосмотра в Истре, Клину, Дмитрове и Люберцах, а вскоре добавят новые точки.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, водители смогут онлайн выбрать ближайший пункт.

Теперь автовладельцы из Подмосковья — как физические, так и юридические лица — могут экономить силы и время Максим Рымар.

Министр напомнил, что раньше требовалось записываться по телефону, на сайтах сервисов техосмотра или в порядке живой очереди.

Услуга действует только в аккредитованных пунктах. Ей могут воспользоваться владельцы легковых или грузовых машин, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов.

Услуга доступна по ссылке. Заявитель получит на электронную почту подтверждение записи с ПИН-кодом. Его и потребуется назвать сотруднику пункта ТО.

Все подробности о новом сервисе жители Подмосковья смогут узнать на информационной странице портала.