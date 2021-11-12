Водители Подмосковья смогут записаться на техосмотр через сайт госуслуг
Подмосковные госуслуги дополнили функцией записи на техосмотр транспорта
Подмосковные госуслуги дополнили функцией записи на ТО транспорта. Пока что она распространяется на четыре пункта техосмотра в Истре, Клину, Дмитрове и Люберцах, а вскоре добавят новые точки.
Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, водители смогут онлайн выбрать ближайший пункт.
Теперь автовладельцы из Подмосковья — как физические, так и юридические лица — могут экономить силы и время
Министр напомнил, что раньше требовалось записываться по телефону, на сайтах сервисов техосмотра или в порядке живой очереди.
Услуга действует только в аккредитованных пунктах. Ей могут воспользоваться владельцы легковых или грузовых машин, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов.
Услуга доступна по ссылке. Заявитель получит на электронную почту подтверждение записи с ПИН-кодом. Его и потребуется назвать сотруднику пункта ТО.
Все подробности о новом сервисе жители Подмосковья смогут узнать на информационной странице портала.