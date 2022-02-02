Жители Подмосковья смогут записать детей в школы искусств на «Госуслугах»

У жителей Подмосковья появилась возможность записать детей в школы искусств через российский портал госуслуг. Область стала пилотной территорией среди 15 субъектов страны для развития электронных сервисов.

В Минкультуры Подмосковья отметили, что на портале жители могут выбрать не только школу и специальность, но и уровень подготовки.

Первый этап — заполнение заявки. Уже после этого в течение пяти дней останется лишь принести в школу искусств паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

Жителям напомнили, что основной набор учеников проходит с 15 апреля по 15 июня, а дополнительный — с 20 августа по 30 сентября.

В России насчитывается свыше пяти тысяч школ искусств. В прошлом году лучшей ДШИ страны стала подмосковная. Это Центральная детская школа искусств в Химках.

Подать заявление на российском портале госуслуг можно по ссылке gosuslugi.ru.