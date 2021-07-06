Онлайн-запись в школу не по месту регистрации ребенка началась в Подмосковье

В Подмосковье началась онлайн-запись в первые классы для детей из районов, которые не прикреплены к школе, выбранной ими. Функция доступна на «Госуслугах».

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, началась вторая волна записи детей в первые классы.

На портале госуслуг Подмосковья стартовала запись в школу не по месту регистрации. Она доступна при наличии свободных мест Максим Рымар.

Он объяснил, что услуга доступна дистанционно на сайте. Это особенно удобно для родителей во время отпусков.

«В этом году записать детей в первый класс можно полностью онлайн. Уже не требуется приносить оригиналы документов в школу», — отметил Рымар.

Решение о зачислении ребенка в первый класс принимают в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявки, а ответ поступит на электронную почту заявителя.

Запись в первый класс школы не по месту регистрации будет доступна до 5 сентября.