Запись в первый класс стартовала в Подмосковье

В Московской области начали принимать документы для записи ребенка в первый класс. Заявление можно будет подать до 30 июня, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«В Московской области стартовала подача документов в первый класс по месту регистрации ребенка. Она продлится до 30 июня», — сказала Ирина Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно через портал госуслуг Московской области.

«Оригиналы документов не нужно приносить в школу, все проверяется удаленно, что очень удобно. До 30 июня также можно воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры. А вот подать документы в желаемую школу, не по месту регистрации ребенка, можно будет с 6 июля. Важное условие для зачисления — там должны быть свободные места», — уточнила Ирина Каклюгина.

В новом учебном году в Подмосковье ожидают порядка 120 тысяч первоклассников.

Еще 43 образовательных центра построят в Подмосковье к концу 2022 года, в новые проекты вложат более 22 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области.