01 февраля 2022, 16:00
Запись в кружки и секции упростили в Подмосковье
Для родителей и детей в Подмосковье упростили запись в кружки и секции. Подачу нескольких заявлений заменили одним.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, раньше родителю требовалось подавать заявление на каждый кружок, а теперь достаточно одного для нескольких направлений.
«В регионе огромный выбор кружков и секций — родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус», — сказала она.
По ее словам, запись стала быстрой и удобной. Это касается всех профилей: спортивного, творческого, развивающего.
Записаться можно на портале new.dop.mosreg.ru или через «Госуслуги» Подмосковья.
Ранее стало известно, что оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области.