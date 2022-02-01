Запись в кружки и секции упростили в Подмосковье

Для родителей и детей в Подмосковье упростили запись в кружки и секции. Подачу нескольких заявлений заменили одним.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, раньше родителю требовалось подавать заявление на каждый кружок, а теперь достаточно одного для нескольких направлений.

«В регионе огромный выбор кружков и секций — родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус», — сказала она.

По ее словам, запись стала быстрой и удобной. Это касается всех профилей: спортивного, творческого, развивающего.

Записаться можно на портале new.dop.mosreg.ru или через «Госуслуги» Подмосковья.

Ранее стало известно, что оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области.